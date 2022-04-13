Найбільший у світі незалежний нафтотрейдер припинить торгівлю нафтою з росії

Швейцарсько-нідерландська компанія Vitol Group, яка є найбільшим у світі незалежним нафтотрейдером, оголосила, що до кінця 2022 року припинить торгівлю нафтою і нафтопродуктами з росії.
Про це пише Bloomberg.
В організації збираються значно знизити обсяги російської нафти, що перепродується, вже в другому кварталі цього року в міру скорочення поточних контрактних зобов'язань. Нових угод з росією компанія не укладатиме.
Раніше Київ звернувся до провідних світових трейдерів Vitol Group, Glencore Plc, Trafigura Group та Gunvor Group Ltd з проханням припинити продавати російські енергоресурси, оскільки це допомагає фінансувати війну в Україні. У Glencore та Trafigura повідомили, що ніяк не співпрацюють із рф за винятком виконання наявних контрактів.
Корпорації BP і Shell вже оголосили про відхід з російського ринку та припинення закупівлі нафти і газу в країні. Наразі BP намагається продати свої російські активи. У Shell ще місяць тому заявили, що негайно припинять закупівлі у рф.
На тлі цих подій росія шукає шляхи збуту своїх енергоресурсів. За словами голови Міненерго Миколи Шульгінова, москва готова продавати нафту дружнім країнам «у будь-якому діапазоні цін». Наприклад, наприкінці березня російські нафтовики пропонували індійським компаніям купити нафту Urals зі знижкою $35 за барель, але Індія відмовилася від закупівлі російської нафти, навіть незважаючи на велику знижку.
Нагадаємо, росія припинила публікувати дані про виробництво нафти та її експорт. Причина відмови від публікації даних очевидна: катастрофа, що накриває нафтову галузь, слабко стикується з оптимістичними запевненнями, що санкції лише на користь.
В організації збираються значно знизити обсяги російської нафти, що перепродується, вже в другому кварталі цього року в міру скорочення поточних контрактних зобов'язань. Нових угод з росією компанія не укладатиме.
Раніше Київ звернувся до провідних світових трейдерів Vitol Group, Glencore Plc, Trafigura Group та Gunvor Group Ltd з проханням припинити продавати російські енергоресурси, оскільки це допомагає фінансувати війну в Україні. У Glencore та Trafigura повідомили, що ніяк не співпрацюють із рф за винятком виконання наявних контрактів.
Корпорації BP і Shell вже оголосили про відхід з російського ринку та припинення закупівлі нафти і газу в країні. Наразі BP намагається продати свої російські активи. У Shell ще місяць тому заявили, що негайно припинять закупівлі у рф.
На тлі цих подій росія шукає шляхи збуту своїх енергоресурсів. За словами голови Міненерго Миколи Шульгінова, москва готова продавати нафту дружнім країнам «у будь-якому діапазоні цін». Наприклад, наприкінці березня російські нафтовики пропонували індійським компаніям купити нафту Urals зі знижкою $35 за барель, але Індія відмовилася від закупівлі російської нафти, навіть незважаючи на велику знижку.
Нагадаємо, росія припинила публікувати дані про виробництво нафти та її експорт. Причина відмови від публікації даних очевидна: катастрофа, що накриває нафтову галузь, слабко стикується з оптимістичними запевненнями, що санкції лише на користь.
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