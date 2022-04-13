Найбільший у світі незалежний нафтотрейдер припинить торгівлю нафтою з росії

14:23 13 квітня Київ, Україна

Швейцарсько-нідерландська компанія Vitol Group, яка є найбільшим у світі незалежним нафтотрейдером, оголосила, що до кінця 2022 року припинить торгівлю нафтою і нафтопродуктами з росії.