Найбільший енергетичний концерн Німеччини E.ON відмовився від купівлі російського газу

Найбільший німецький енергоконцерн E.ON оголосив про відмову від нових покупок газу у торгових компаній російського Газпрому в Європі.
Про це заявив головний виконавчий директор E.ON Леонард Бірнбаум.
Про це заявив головний виконавчий директор E.ON Леонард Бірнбаум.
Нагадаємо, на тлі російського вторгнення в Україну про поетапну відмову від нафти та газу з Росії заявили британсько-нідерландська компанія Shell. У британській ВР повідомили, що відмовляться від нових контрактів на купівлю російських нафти і газу, але продовжать закупівлі за наявними угодами. У свою чергу, США заборонили імпорт цих енергоносіїв, а Великобританія заявила, що відмовиться від них до кінця 2022 року.
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