Найбільший енергетичний концерн Німеччини E.ON відмовився від купівлі російського газу

15:49 16 березня Київ, Україна





Про це заявив головний виконавчий директор E.ON Леонард Бірнбаум. Найбільший німецький енергоконцерн E.ON оголосив про відмову від нових покупок газу у торгових компаній російського Газпрому в Європі.Про це заявив головний виконавчий директор E.ON Леонард Бірнбаум.

«Ми купуємо наш газ на оптових ринках у Європі. E.ON не має довгострокових контрактів на постачання безпосередньо з виробниками. Проте невелика кількість природного газу в нашому портфелі була закуплена у торгових компаній „Газпрому“ в Європі… У зв'язку із вторгненням РФ в Україну ми припинили закупівлю нових обсягів у цих компаній», — йдеться у заяві.

Нагадаємо, на тлі російського вторгнення в Україну про поетапну відмову від нафти та газу з Росії заявили британсько-нідерландська компанія Shell. У британській ВР повідомили, що відмовляться від нових контрактів на купівлю російських нафти і газу, але продовжать закупівлі за наявними угодами. У свою чергу, США заборонили імпорт цих енергоносіїв, а Великобританія заявила, що відмовиться від них до кінця 2022 року.