Найбільші у світі контейнерні лінії призупиняють постачання до Росії

16:50 01 березень Київ, Україна

Напад Росії на Україну, який Москва називає спецоперацією, є найбільшим міждержавним вторгненням до Європи з часів Другої світової війни.



Швейцарська штаб-квартира MSC, найбільша у світі компанія з контейнерних перевезень, заявила в інформаційному бюлетені для клієнтів, що з 1 березня вона ввела «зупинку всіх замовлень вантажів у/з Росії, що охоплюють усі райони доступу, включаючи Балтику, Чорне море та Далеке море, Східна Росія».



«MSC продовжить приймати та перевіряти замовлення на доставку товарів першої необхідності, таких як продукти харчування, медичне обладнання та гуманітарні товари», — йдеться у повідомленні.



Данська Maersk окремо заявила, що припиняє всі контейнерні перевезення до Росії та з Росії, додавши також, що призупинення поширюється на всі російські порти і не поширюється на продукти харчування, медичні та гуманітарні вантажі.



«Оскільки санкції вже прямо чи опосередковано впливають на стабільність та безпеку наших операцій, нові замовлення Maersk в океані та по суші до Росії та з Росії будуть призупинені», — йдеться у заяві компанії.



Раніше аналогічне рішення ухвалили сінгапурська Ocean Network Express, німецька Hapag Lloyd.