Криза в Україні продовжує збільшувати зростання бідності

Всесвітній банк зробив масштабний економічний прогноз. Згідно з даними - рівень бідності в Україні буде значно зростати. Цьому посприяє економічна криза.

Як наголошується в прогнозі, бідність, розрахована на основі міжнародної межі бідності в 5,5 доларів в день, є найнижчою в Україні і, як очікується, зросте на 0,2 п.п. в 2020 році до 2,3%.

При більш високих порогах зростання бідності буде більше. При цьому очікується, що рівень бідності, який буде розрахований на основі національної межі бідності Світового банку для України, збільшиться на 2 п.п. в 2020 році.

"Стійке економічне зростання необхідне для зниження рівня бідності в середньостроковій перспективі", - йдеться в документі.

Нагадаємо, рівень бідності за національною методологією Всесвітнього банку для України знизився з 16,8% у 2018 році до 14,5% в 2019 році. Відзначимо, в жовтні Світовий банк прогнозував падіння економіки України в 2020 році на 5,5%. Це на 2,0 п.п. нижче, ніж прогноз скорочення валового внутрішнього продукту, який банк давав в квітні (3,5%).