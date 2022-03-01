Криза в Україні продовжує збільшувати зростання бідності

13:54 07 жовтень Київ, Україна

Всесвітній банк зробив масштабний економічний прогноз. Згідно з даними - рівень бідності в Україні буде значно зростати. Цьому посприяє економічна криза.

Як наголошується в прогнозі, бідність, розрахована на основі міжнародної межі бідності в 5,5 доларів в день, є найнижчою в Україні і, як очікується, зросте на 0,2 п.п. в 2020 році до 2,3%.

Фото: Бедность в Украине стремительно растет – прогноз Всемирного банка

При більш високих порогах зростання бідності буде більше. При цьому очікується, що рівень бідності, який буде розрахований на основі національної межі бідності Світового банку для України, збільшиться на 2 п.п. в 2020 році.

"Стійке економічне зростання необхідне для зниження рівня бідності в середньостроковій перспективі", - йдеться в документі.

Нагадаємо, рівень бідності за національною методологією Всесвітнього банку для України знизився з 16,8% у 2018 році до 14,5% в 2019 році. Відзначимо, в жовтні Світовий банк прогнозував падіння економіки України в 2020 році на 5,5%. Це на 2,0 п.п. нижче, ніж прогноз скорочення валового внутрішнього продукту, який банк давав в квітні (3,5%).