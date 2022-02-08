Криза в Росії посилюється: ЗМІ розпочали інформаційну компанію

15:31 02 лютий Київ, Україна

Російські ЗМІ розпочали інформаційну компанію, спрямовану на поширення фейків про те, що фондові ринки США та Європи впали у відповідь на позицію США щодо України, та намагаються нав'язати думку, що фінансова ситуація погіршується виключно через підтримку Заходом України та спроби стримати військову агресію Росії. Вкотре Росія намагається «валити з хворої голови на здорову».

Безумовно, глобальні ринки цінних паперів продемонстрували падіння через побоювання інвесторів щодо можливого загострення російської агресії проти України. Британський фондовий індекс FTSE 100 скоротився до місячного мінімуму – на 2,6%. Британський індекс компаній середнього рівня FTSE 250 впав на 3,6%, досягнувши найнижчого рівня з березня 2021 року.

На Нью-Йоркській фондовій біржі також спостерігаються серйозні коливання. Індекс S&P 500 через високі продажі у якийсь момент знизився на 3%, досягнувши 10-відсоткового падіння від позначки свого рекордного максимуму, перш ніж провідні американські індекси знову зросли.

Але на відміну від провідних ринків цінних паперів, на яких загалом ситуація стабілізувалася, російський фондовий ринок не може намацати «дно» і продовжує вільне падіння, що вже увійшло до топ-4 найсильніших за останні десять років.. За останні 10 років лише тричі ринок бачив сильніші обвали - на початку пандемії у 2020 році, на тлі запровадження санкцій у квітні 2018-го та після анексії Криму у березні 2014-го. Ціна російських акцій падає через відсутність ознак деескалації у відносинах Росії та Заходу та зростання напруги на російсько-українському кордоні, де Москва накопичила війська.

Падіння, що почалося 13 січня після безрезультатних переговорів Росія-НАТО та серії войовничих заяв від російського МЗС і Кремля, відрізало 12,1% від капіталізації індексу МосБіржі, опустивши його до мінімуму з лютого-2020 – 3228,9 пункту.. І якщо ринок завершить січень на цій позначці, він стане найгіршим місяцем для російських акцій з 2009 року.

Акції найбільших російських компаній "Газпрому", "Сбербанку Росії" та "Яндекса" впали в середньому на 10%. Курс російської національної валюти впав до річного мінімуму – понад 79 карбованців за долар США. Центральний банк Росії заявив, що зупиняє покупку іноземної валюти у спробі послабити тиск на карбованець.

Стрімке падіння фондових індексів через загрозу вторгнення Росії в Україну вже позначилося на стані найбагатших бізнесменів Росії. Сукупний стан російських мільярдерів скоротився на $27,9 млрд, свідчать дані лічильника Forbes Real-Time.

Наскільки ж скоротився стан пересічних громадян Російської Федерації і як це вплине на благополуччя простих громадян Росії важко оцінити, але з упевненістю можна констатувати кількість безробітних та бідних зросте, яких і так уже у Росії понад 20 млн.

На військових заявах Кремля продукти харчування почали дорожчати вдвічі швидше і це при тому, що за підсумками 2021 року споживча інфляція, розрахована на кошик товарів, які реально щодня купують люди, досягла 18%.. Згідно з офіційною статистикою Росстату, за 2021 рік яловичина та свинина подорожчали на 15-16%, курятина – на 26,8%, борошно – на 13,6%, яйця – на 16%, макарони – на 14,1%, морква – на 32,7%, картопля – на 57%, капуста – на 139,1%.

Не додає перспектив російському бізнесу і заява глави міністерства закордонних справ Ліз Трасс про можливі зміни до законів Великобританії про санкції, розширять список активів та людей, пов'язаних із Кремлем.

Виступаючи в неділю в телеефірі ВВС, Ліз Трасс сказала, що під нові санкції можуть потрапити російські фінансові установи, енергетичні компанії та будь-які фірми та особи, які підтримують російську владу.

«Зараз санкції згідно із законом вузькоспрямовані: ми можемо вводити їх лише проти компаній, які прямо замішані у дестабілізації України. Ми хочемо розширити охоплення, так щоб під санкції могла потрапити будь-яка компанія, яка представляє інтерес для Кремля, і сам російський режим, щоб путінським олігархам і компаніям, які підтримують російську державу, було нікуди сховатися», - пояснила Ліз Трасс в інтерв'ю британському телеканалу Sky News.

lang="ru-RU">Кремль, загнавши себе в кут своїми політичними заявами та спробами отримати поступки від країн Заходу, брязкаючи зброєю на українсько-російському кордоні, знову вдається до брудних технологій. Вся російська пропагандистська машина почала розповсюджувати інформацію, що запровадження санкцій проти Росії спричинить крах усієї західної економіки і винна в цьому Україна, а самій Росії від санкцій лише краще. Чекаємо на чергову серію «мракобісся».