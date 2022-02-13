Криза аграрного сектора - звіт ООН про Україну

09:42 23 вересень Київ, Україна

Пандемія коронавірусу вплинула не тільки на економіку в цілому, але й на окремі сфери українського життя. Так, спільно з посухою, криза завдала удару по аграрному сектору. Звіт ООН свідчить про те, що в Україні на 5 млн тонн скоротився урожай пшениці.

В Організації Об'єднаних Націй також серйозно стурбовані водною політикою України, адже через її недосконалість держава може втратити статус аграрної країни.

«Водна політика в Україні є неефективною і антиекологічною, що приведе країну до абсолютного дефіциту прісної води. Ми знищуємо основний ресурс життєдіяльності. Питання водної політики - це питання національної безпеки, оскільки стосується кожної людини в Україні», - пояснює позицію ООН голова Всеукраїнської екологічної ліги.

Нагадаємо, що Сполучені Штати Америки нагадали світовій спільноті про важливість санкцій відносно Ірану, які раніше офіційно затвердила Організація Об'єднаних Націй (ООН). При цьому в ООН таких заяв з боку США не визнають, як повідомляють в ЗМІ.

Відзначимо, що відповідну заяву з боку Америки зробив державний секретар США Майкл Помпео, виступаючи на позачерговому брифінгу в суботу, 19 вересня.

Раніше повідомлялося, що в пресслужбі Міністерства економіки розповіли, що аграрії отримали 57% кредитів в рамках державної програми «Доступні кредити 5-7-9%». Ще 15% кредитів було надано представникам переробної промисловості.