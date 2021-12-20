Криза 2020: скільки втратили українці

Державна служба статистики опублікувала перші цифри за показниками валового внутрішнього продукту за 2020 рік. Згідно з цифрами, українці в цілому знизили свої доходи на 8%. Криза не пройшла повз Україну.

Держстат оцінює номінальний ВВП України 2020 року в 4194,1 млрд гривень. Реальний ВВП (з урахуванням інфляції) впав за рік на 4,0%, що дещо більше, ніж в середньому по світу (МВФ оцінює падіння світової економіки в 3,5%).

До кризи, яка в Україні почалася на початку 2020 року з падіння в промисловості, на транспорті і в інших базових галузях, уряд очікував, що економіка виросте на 3,3%. Ці цифри були закладені в державний бюджет. Прогнозувалося, що номінальний ВВП за рік виросте до 4551,7 млрд гривень.

Однак в березні в Україні був введений жорсткий карантин, а прогноз переглянутий в бік падіння ВВП на 4,8%. Максимальним зниження ВВП стало в другому кварталі - на 11,2%, а в кінці року економіка майже припинила падіння. До кризи в уряді очікували, що номінальний ВВП України на одну людину складе 109 040 гривень при зростанні економіки на 3,3%. В результаті номінальний ВВП 2020 року становив 100 470 гривень, що на 7,9% (8570 гривень) менше початкового прогнозу.

Незважаючи на зростання номінальних зарплат 2020 року, в результаті середня зарплата виявилася значно нижчою за очікування уряду. Прогнозувалося, що зарплата сягне 12 043 гривень в середньому за рік. Однак вона склала 11 591 гривню (на 452 гривні на місяць менше).