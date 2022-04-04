Криптовалюта може вивести на фінринок до 350 млрд євро - умови

Криптовалюта в світі зміцнює свої позиції. Так, в Німеччині на законодавчому рівні дозволили інвестувати до 20% інвестиційного портфеля в криптовалюту. Аналітики прогнозують, що це може вивести на фінансовий ринок понад 350 млрд євро.

Цей закон вже схвалили в Бундестазі, проте попереду ще прийняття його Федеральною радою. При цьому відомо, що на ринку існує близько 4 тисяч спецфондів. І якщо кожен з них, як кажуть експерти, збільшить свій інвест-портфель всього лише на 20%, то сума інвестицій в загальному досягне вищеназваної цифри в стислі терміни.

Раніше повідомлялося, що криптовалюта встановила новий рекорд за собівартістю. Експерти кажуть, що такий підвищений попит на криптовалюту пов'язаний з більш високою зацікавленістю банків і інвесторів в цій валюті.