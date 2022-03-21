Криптовалюта дешевшає - причиною став Китай

Криптовалюта по всьому світу дешевшає - такі висновки зробили експерти, коли відзначили зниження цін на 12%. Вартість біткоїна опустилася до $29 740. Аналітики пов'язують те, що відбувається, з боротьбою китайського уряду, спрямованою на зниження створення криптовалют.

Курс біткоїна на криптобіржі Binance також опустився нижче $30 тис. вперше з січня цього року.

На мінімумі котирування альткоїна падали до $29,2 тис. Упродовж минулої доби він подешевшав на 9%. Ринкова капіталізація активу скоротилася до $560 млрд, за даними CoinGecko.

Цифрові активи дешевшають після негативних новин з Китаю. Вчора, 21 червня, Народний банк Китаю наказав місцевим фінансовим організаціям, включаючи найбільші банки і платіжну систему Alipay, не брати участь в операціях з криптовалютами.

Нинішнє падіння означає, що поточна прибутковість вкладень в біткоїнах з початку року стала нижче, ніж вкладень в індекс S&P 500, - 5% проти 12%.

Крім того, Китай активно залишають майнери після введення заборони на видобуток криптовалюти. Такі правила за останні два тижні були введені в чотирьох китайських провінціях, в тому числі в Сичуані, яка вважалася великим центром з видобутку крипти.