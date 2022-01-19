Криптовалюта Ethereum виросла в ціні на 360%

Дані торгових бірж свідчить про значне зростання криптовалюти. Криптовалюта Ethereum встановила рекорд за ціною, збільшивши її за півтора року майже на 360%.

Так, станом на вівторок, 4 травня, криптовалюта торгувалася на рівні 3 456 доларів США. При цьому експерти говорять, що такий підвищений попит на криптовалюту пов'язаний з більш високою зацікавленістю банків і інвесторів в цій валюті.

Раніше Служба безпеки України заблокувала роботу підпільних обмінників криптовалюти, які нелегально працювали в Києві. Вказується, що організатори незаконної схеми в місяць отримували не менше 1 млн доларів обігу.