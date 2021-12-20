Кредити 5-7-9% від держави - які зміни чекати

15:04 04 серпень Київ, Україна

Сергій Марченко розповів про різні зміни, які привнесла з собою програма уряду "Доступні кредити 5-7-9%". Міністр фінансів розповів про бажаною формою кредитування і про можливості для молодих бізнесменів.

Півроку тому в Україні стартувала програма "Доступні кредити 5-7-9%", яка почалася з ідеї президента Володимира Зеленського фінансово стимулювати розвиток мікро і малого підприємництва. Про це заявив в ефірі "24 каналу" міністр фінансів Сергій Марченко. Міністр додав, що перед стартом програми Мінфін знайшов 2 мільярди гривень для запуску програми. Це не донорські або запозичені кошти, а з державного бюджету.

Сергій Марченко підкреслив, що піврічний досвід програми показав, що найбільшим попитом користуються саме кредити на рефінансування попередніх позик. Так, минулого тижня портфель рефінансованих кредитів виріс майже на мільярд гривень (864 мільйонів гривень) і вже перевищує 2,513 мільярда. В цілому сума таких заявок досягає 7,544 мільярда гривень. Також високий запит на інвестиційні кредити. Станом на 3 серпня сума заявок склала 5,275 мільярда гривень. Марченко додав, що найактивнішими учасниками програми "Доступні кредити 5-7-9%" залишаються підприємці, що працюють в сфері сільського господарства. На них припадає 58% всіх виданих позик програми. За півроку 1755 підприємців, які свого часу ризикнули відкрити власну справу, отримали державну підтримку на загальну суму 3,363 мільярда гривень.