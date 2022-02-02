Кредитування: в яких випадках страховка обов'язкова

15:01 17 вересень Київ, Україна

Нацбанк України роз'яснив, в яких випадках додаткове страхування опціональне, а в яких є обов'язковим.

Як вибрати страховку

Так, якщо клієнт банку бере Так, якщо клієнт банку бере кредит на житло, необхідно застрахувати квартиру або будинок, які є предметом іпотеки.

"Водночас обов'язок банку - дати клієнту можливість вибрати страховика з переліку компаній, з якими співпрацює фінансова організація. Якщо банк стверджує, що є можливість оформити страховку тільки в одній конкретній компанії, - це порушення (стаття 20 закону України "Про споживче кредитування")", - йдеться в повідомленні.

Нюанси

Але в разі оформлення автокредиту є кілька нюансів.

По-перше, кожен водій зобов'язаний мати поліс страхування цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів ("автоцивілка"). Законодавство не вимагає від банку оформляти такий поліс під час видачі кредиту, але банки зазвичай додають його оформлення в пакет послуг. Однак фінустанова повинна дати клієнту можливість вибрати страховика з переліку акредитованих компаній.

По-друге, банк може запропонувати клієнту застрахувати предмет застави - тобто автомобіль. Така страховка називається КАСКО. Вона не є обов'язковою, але може бути корисною як для клієнта, так і для банку. Оскільки зменшить ризики в разі пошкодження авто, яке знаходиться в заставі, відзначили в НБУ.

Страхування не є обов'язковим, якщо клієнт банку бере споживчий кредит (не автокредит або іпотеку), відкриває рахунок, робить переказ коштів або обмінює валюту, повідомили в пресслужбі Нацбанку.