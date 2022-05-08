Кредитна програма 5-7-9% допомогла зберегти 200 тис робочих місць

14:20 03 серпня Київ, Україна

Президентська програма "Доступні кредити 5-7-9%" допомогла підприємцям подолати кризу і зберегти робочі місця.

Про це заявила заступниця голови Офісу Президента Юлія Свириденко.



Уповноважені банки видали підприємцям 55,8 млрд гривень за програмою президента Володимира Зеленського "Доступні кредити 5-7-9%". Завдяки цьому в період коронакризи вдалося зберегти робочі місця і створити нові.



Як свідчать дані Міністерства фінансів, з моменту старту програми по 26 липня видано 21 160 кредитів на загальну суму 55,8 млрд гривень. Про затребуваність програми свідчить той факт, що тільки за тиждень уповноважені банки державної програми "Доступні кредити 5-7-9%" видали 438 кредитів на загальну суму 1,3 млрд гривень.



Заступниця глави Офісу Президента Юлія Свириденко зазначила, що "Доступні кредити 5-7-9%" допомогли багатьом підприємцям подолати кризу.

Але тут варто відзначити, що в минулому році закрилося ФОПів на 16% більше, ніж в 2019-му - 232 тисячі проти 199 800.