Кредит від Світового банку - куди Україна витратить $350 млн

Урядовий портал опублікував інформацію про те, що Україна отримає грошову допомогу від Світового банку. Кредит у розмірі 350 млн доларів буде направлений на відновлення української економіки.

"350 млн дол. США будуть спрямовані на відновлення і розвиток економіки України під час пандемії, на соціальну підтримку вразливих верств населення, а також на посилення державних інститутів", - йдеться в повідомленні.

Також завдяки цим коштам планують реалізувати системні проєкти для розвитку ринку землі, продовжити реформу газового сектора, а також зміцнити кредитний ринок.

Нагадаємо, радник президента Володимира Зеленського з економічних питань Олег Устенко розкрив деталі переговорів між Україною і МВФ про продовження співпраці.