Кредит від Світового банку - куди Україна витратить $350 млн

Урядовий портал опублікував інформацію про те, що Україна отримає грошову допомогу від Світового банку. Кредит у розмірі 350 млн доларів буде направлений на відновлення української економіки.
Також завдяки цим коштам планують реалізувати системні проєкти для розвитку ринку землі, продовжити реформу газового сектора, а також зміцнити кредитний ринок.
Нагадаємо, радник президента Володимира Зеленського з економічних питань Олег Устенко розкрив деталі переговорів між Україною і МВФ про продовження співпраці.
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