Крах економіки рф

Санкції, які запровадили проти росії через війну в Україні, вплинули на падіння економіки рф.
Санкції, які запровадили проти росії через війну, що почалася в Україні, вплинули на падіння економіки країни-агресора. Російська економіка зазнає найгіршого спаду з 1994 року, а зниження ВВП у 2022 році складе 12%, повідомляє Bloomberg.
Згідно з внутрішнім прогнозом мінфіну рф, росія стикається з глибоким економічним спадом за майже три десятиліття через посилення санкцій, введених США та їхніми союзниками, пише агентство.
За даними російського мінфіну, очікується, що валовий внутрішній продукт у 2022 році скоротиться на 12%, що більше за очікуване міністерством економіки падіння на 8%.
Агентство зазначає, що скорочення на 12% поставило б економічні проблеми на один рівень із потрясіннями, що спостерігалися на початку 1990-х років, коли російська економіка радянських часів упала до небаченого з часів війни рівня.
Санкції, які запровадили проти росії через війну, що почалася в Україні, вплинули на падіння економіки країни-агресора. Російська економіка зазнає найгіршого спаду з 1994 року, а зниження ВВП у 2022 році складе 12%, повідомляє Bloomberg.
Згідно з внутрішнім прогнозом мінфіну рф, росія стикається з глибоким економічним спадом за майже три десятиліття через посилення санкцій, введених США та їхніми союзниками, пише агентство.
За даними російського мінфіну, очікується, що валовий внутрішній продукт у 2022 році скоротиться на 12%, що більше за очікуване міністерством економіки падіння на 8%.
Агентство зазначає, що скорочення на 12% поставило б економічні проблеми на один рівень із потрясіннями, що спостерігалися на початку 1990-х років, коли російська економіка радянських часів упала до небаченого з часів війни рівня.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі