КП "Київський метрополітен" працює в збиток - 1, 175 млрд гривень боргу

Портал відкритих даних опублікував інформацію про збитки компанії "Київський метрополітен". Згідно з цифрами, в 2020 році комунальне підприємство збільшило збиток на 85%. У грошовому еквіваленті це дорівнює 539,8 млн гривень. Тепер борги підприємства становлять 1,175 млрд гривень.

Згідно з фінансовою звітністю, в минулому році чистий дохід підприємства скоротився на 45,6%, або на 1,54 млрд гривень, до 1,85 млрд гривень у порівнянні з 2019 роком.

Раніше Київська міська рада погодила кредитний договір з Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) на закупівлю нових вагонів для Київського метрополітену на суму до 50 млн євро. 280 млн пасажирів скористалися київським метрополітеном в 2020 році, що на 56% менше, ніж в 2019 році.

При цьому в Київраді заявили, що транспортна система столиці зазнає збитків, через що вартість проїзду повинна підвищитися і бути набагато вище наявних тарифів.

У свою чергу, раніше профспілки транспортників провели мітинг в центрі столиці з вимогою збільшити вартість проїзду до 25 гривень через нерентабельність перевезень.