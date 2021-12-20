"Ковідну" тисячу Зеленського можна буде витратити на книги

06:46 01 грудень Київ, Україна

Грошові виплати, які обіцяє уряд за проведення двох доз вакцинації, можна буде витратити не лише на кіно, театри, виставки та музеї, а й на придбання книжкової продукції.





Зокрема, тисячу гривень можна буде витратити на книги.



«Працюємо над тим, щоб можна було (за рахунок виплат – ред.) придбати книги. Тепер визначаємо черговість залучення напрямків діяльності до програми», - заявила вона.



Вона наголосила, що ресурс на виплати «ковідної» тисячі держава має.



З 19 грудня 2021 року має запрацювати програма видачі 1 тис. грн вакцинованим громадянам України, яку озвучив Володимир Зеленський у своєму відеозверненні 15 листопада.



Вона триватиме до кінця 2022 року, в ній можуть взяти участь усі повністю вакциновані українці та близько 6 тис. суб'єктів бізнесу, які в результаті отримають гроші від цих віртуальних сертифікатів.



Прессекретар президента Сергій Никифоров запевнив, що на виплати можуть розраховувати «всі українці, які пройшли повний курс вакцинації – до 19 грудня та після».



Водночас отримати цю суму готівкою на руки буде неможливо, пояснив Никифоров. За його словами, ці гроші будуть своєрідним ваучером, сертифікатом чи депозитом у додатку



На віртуальну тисячу гривень можна буде придбати послуги у трьох сферах – це культура, подорожі та спорт: Про це заявила міністр економіки Юлія Свириденко, повідомляє Інтерфакс-Україна.Зокрема, тисячу гривень можна буде витратити на книги.«Працюємо над тим, щоб можна було (за рахунок виплат – ред.) придбати книги. Тепер визначаємо черговість залучення напрямків діяльності до програми», - заявила вона.Вона наголосила, що ресурс на виплати «ковідної» тисячі держава має.З 19 грудня 2021 року має запрацювати програма видачі 1 тис. грн вакцинованим громадянам України, яку озвучив Володимир Зеленський у своєму відеозверненні 15 листопада.Вона триватиме до кінця 2022 року, в ній можуть взяти участь усі повністю вакциновані українці та близько 6 тис. суб'єктів бізнесу, які в результаті отримають гроші від цих віртуальних сертифікатів.Прессекретар президента Сергій Никифоров запевнив, що на виплати можуть розраховувати «всі українці, які пройшли повний курс вакцинації – до 19 грудня та після».Водночас отримати цю суму готівкою на руки буде неможливо, пояснив Никифоров. За його словами, ці гроші будуть своєрідним ваучером, сертифікатом чи депозитом у додатку Дiя , який можна витратити лише на певний перелік послуг.

подорожі в межах України (Зеленський згадав про «транспортний сектор» та квитки на внутрішні залізничні та авіаперевезення);

квитки до кінотеатрів, театрів, музеїв, концертних залів, виставкових центрів або масових заходів;

послуги у спортзалах чи фітнес-клубах, басейнах тощо.

Для тих, хто не має смартфонів чи Дія, обіцяють розробити окремий альтернативний механізм отримання обіцяної тисячі гривень.