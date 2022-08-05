Корпорация Huawei попала под новые санкции от США

12:04 16 травня Київ, Україна

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Китайська корпорація Huawei має в розпорядженні 4 місяці, щоб закрити вже наявні угоди на поставки комп'ютерних чіпів. Далі вступає в силу повна заборона на поставку в США даних комплектуючих.

Відповідне рішення прийняв Вашингтон, а Бюро промисловості та безпеки Міністерства торгівлі США повідомило про це 15 травня. заборонили Huawei ввозити комп'ютерні чіпи на територію СШАКитайська корпорація Huawei має в розпорядженні 4 місяці, щоб закрити вже наявні угоди на поставки комп'ютерних чіпів. Далі вступає в силу повна заборона на поставку в США даних комплектуючих.Відповідне рішення прийняв Вашингтон, а Бюро промисловості та безпеки Міністерства торгівлі США повідомило про це 15 травня.



"Бюро промисловості та безпеки сьогодні оголосило про плани захистити національну безпеку США, обмеживши можливості Huawei використовувати технології і програмне забезпечення США для розробки і виготовлення напівпровідників за кордоном", - йдеться в документі.



За словами міністра торгівлі США Уїлбура Росса, зміни були внесені для того, щоб "перешкодити використанню технологій США для ворожих дій, що суперечать інтересам національної безпеки і зовнішньої політики США". За його словами, Huawei і пов'язані з нею компанії раніше "робили зусилля для того, щоб підірвати ці обмеження, пов'язані із забезпеченням національної безпеки".

Мінторг США підкреслює, що нові правила дозволяють завершити поставку Huawei напівпровідників протягом 120 днів. Ця продукція, однак, повинна станом на 15 травня вже перебувати в процесі виробництва.

Пізніше держсекретар США Майк Помпео опублікував заяву, в якій говориться, що в майбутньому буде ще більше обмежено експорт американських товарів для компанії Huawei.

Помпео зазначив, що була усунена лазівка, яка дозволяла китайським компаніям використовувати технології США. Також обмежено експорт товарів, які використовувалися Huawei для виробництва напівпровідників.

"Ми не потерпимо спроб Комуністичної партії Китаю підірвати недоторканність приватного життя наших громадян або цілісність мереж нового покоління по всьому світу", - заявив Помпео.

Нагадаємо, в травні минулого року Міністерство торгівлі США внесло Huawei в чорний список після того, як президент країни Дональд Трамп ввів режим національний надзвичайний стан "в зв'язку з погрозами інформаційних технологій".

При цьому відомство продовжує видавати китайської компанії тимчасову ліцензію на обслуговування мереж і оновлення ПЗ.