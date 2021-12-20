Коронавірус знову знижує ціну нафти

Міністерство енергетики Сполучених Штатів Америки опублікувало дані про рівень цін на нафту 08 квітня. Згідно з ранковими торгами, вартість «чорного золота» продовжує спускатися.

Так, станом на 8:21 сьогоднішнього ранку червневі ф'ючерси на північноморську нафтову суміш «Brent» коштували 62,84 долара за барель. В середньому вартість нафти впала на 0,32 долара за барель.

При цьому аналогічний спад вартості спостерігається і щодо нафти марки WTI. Станом на сьогодні вона коштує 59,38 долара за барель. Її ціна впала на 0,39 долара.

«Зараз зростання котирувань стримують локдауни в ЄС і швидке поширення коронавірусу в Індії», - вважають експерти.

Нагадаємо, що в Росії уряд вирішив знизити прогнози щодо видобутку нафти і газу в найближчі два роки. Поправки до державної програми «Розвиток енергетики» від 31.03.2021 опубліковані на порталі правової інформації РФ. Відомо, що програму оновлювали 21 січня цього року.