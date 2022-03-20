Коронавірус знижує ціни на нафту

Світові нафтові показники знову поповзли вниз. Експерти стурбовані зниженням попиту на ринку через пандемію коронавірусу. Згідно з даними, вартість нафти опустилася на 2%.

Вартість грудневих ф'ючерсів на нафту Brent на Лондонській біржі ICE Futures становить $41,07 за барель, що на $0,7 (1,68%) нижче ціни на момент закриття попередньої сесії.

Ціна ф'ючерсів на нафту WTI на грудень на електронних торгах Нью-йоркської товарної біржі NYMEX становить $39,15 за барель, що на $0,7 (1,76%) нижче рівня попередньої сесії. Попередні торги завершилися на рівні $42,07 і $39,85 відповідно. За підсумками минулого тижня Brent подешевшала на 2,7%, WTI - на 3,1%.

"Недавнє різке підвищення кількості випадків COVID-19 і подальші обмеження на пересування в деяких частинах Європи тиснуть на настрої, викликаючи занепокоєння щодо того, що все це означає для попиту", - вважають аналітики ING Economics.

До слова, українські чиновники затвердили політику власності НАК "Нафтогаз". Зокрема, вони визначили пріоритети для компанії. Серед них: безпека постачання газу споживачам, досягнення енергетичної незалежності від імпорту газу, завершення реформи ринку природного газу в Україні, видобутку і транспортування нафти і природного газу.

Таким чином, чиновники продовжили курс на інтеграцію українського енергетичного ринку з європейським.

Крім цього, НАК "Нафтогаз України" зобов'язана підготувати міноритарний пакет акцій для розміщення на одній з провідних фондових бірж світу, що дозволить державі отримати показник вартості компанії та ціну акцій.