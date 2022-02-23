Коронакриза вдарила по ломбардах і кредитних спілках

13:28 02 жовтень Київ, Україна

Згідно з даними про небанківський ринок, найменше під час коронакризи постраждали страхові компанії. Більшою мірою криза відобразилася на роботі ломбардів і кредитних спілок. Таку інформацію надала пресслужба Національного банку України.

Результати поданої звітності свідчать, що коронакриза надала помірний вплив на діяльність страховиків, проте більш суттєво позначилася на обсягах кредитування іншими небанківськими фінансовими установами.

Щодо страхового ринку, то в умовах карантинних заходів і зниження економічної активності страховики, які відзвітували, продемонстрували зростання валових страхових премій (+ 4,4%) в першому півріччі. В цілому обсяг страхових премій за звітний період склав 21 млрд грн. В цілому ж розмір зібраних страхових премій в першому півріччі 2020 року, порівняно з аналогічним періодом 2019 року, зменшився. Причиною цього став добровільний вихід з ринку за вказаний період 20 страховиків.

Що стосується кредитних спілок, то вони виявилися найбільш уразливими до карантину серед інших небанківських установ.

У березні 2020 року кредитні спілки були віднесені до установ, офісам яких на певний період було заборонено приймати клієнтів. На законодавчому рівні було введено обмеження по нарахуванню штрафів та пені за прострочення повернення кредитів. Це, своєю чергою, призвело до погіршення якості кредитного портфеля, оскільки традиційно кредити цих фінустанов забезпечуються тільки поручительством. У першому півріччі спостерігалося загальне зниження фінансової активності осіб старшого віку, кількість яких серед членів кредитних спілок вельми значна.

Всього Національному банку подали звітність 224 кредитні спілки з 327. Обсяг наданих кредитів в першому півріччі зменшився на 9% в порівнянні з аналогічним періодом у 2019 році. Водночас обсяг залучених депозитів в цей період збільшився на 12%.

Що стосується фінансових компаній і ломбардів, то ринок надання позик фінансовими компаніями в останні роки бурхливо ріс на 50 і більше відсотків в рік, проте в першому півріччі 2020 року продемонстрував зниження обсягів показників діяльності. Обсяг наданих кредитів в першому півріччі 2020 року порівняно з аналогічним періодом минулого року знизився на 20%.

У лізингових компаній і ломбардів обсяг наданих послуг у першому півріччі 2020 року порівняно з другим півріччям минулого року впав більш ніж на 20%.