Контроль банківських рахунків - чи приймуть законопроєкт?

Українці з нетерпінням чекають нововведень в Податковому кодексі, а також новий законопроєкт про контроль банківських рахунків. З одного боку - це дозволить вивести тіньовий бізнес, з іншого - повний контроль руху фінансів.

На цей момент у Верховній Раді України зареєстровано два законопроєкти, які дозволяють Державній податковій службі здійснювати контроль за банківськими рахунками українців. При цьому українські експерти кажуть про очевидні недоліки цих ініціатив, адже тоді податковій службі зловживати своїм становищем стане простіше.

Так, перший законопроєкт в стіни Ради подав сам Кабінет Міністрів. Документ вносить ряд змін до чинного Податкового кодексу України.

Вказується, що в разі голосування за законопроєкт, податківці зможуть при відповідному дозволі з боку суду перевіряти банківські рахунки українців. Експерти кажуть, що в цілому такі дозволи не стосуватимуться законослухняних громадян, однак навіть тут не можна бути впевненими в тому, що зловживань з боку податкової не буде.

Другий законопроєкт внесла президентська фракція. Він дещо відрізняється, адже депутати вважають, що доступ до банківської таємниці через суд перешкоджає процедурі сплати податків з боку боржників.

Нагадаємо, що протягом чотирьох місяців український уряд вивів з тіні від 15 до 20 відсотків податку на додану вартість (ПДВ). У Міністерстві фінансів не вказали точний показник тіньової економіки, але уточнили, що приблизно цифра становить близько 50-70 відсотків.