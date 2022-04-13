Контрабанда в Україні тепер карається від 3 до 11 років позбавлення волі - новий законопроєкт

За контрабанду в Україні почнуть давати термін. Володимир Зеленський запропонував законопроєкт про криміналізацію контрабанди. У вівторок, 13 липня, законопроєкт №5420 був підписаний Верховною Радою. «За» ухвалення закону проголосували 255 парламентарів.

Національна поліція минулого року щодня розкривала 60 злочинів, пов'язаних з наркотиками. Документ пропонує встановити кримінальну відповідальність за всю товарну контрабанду, але виділити в окрему статтю контрабанду підакцизних товарів і передбачити її жорстку відповідальність.

Зокрема, за таку контрабанду пропонується встановити штраф у 340-680 тисяч грн або позбавлення волі на строк від 3 до 6 років для правопорушень, де загальна вартість предметів контрабанди становить від 56,75 тис. грн до 454 тис. грн.

Якщо підакцизну контрабанду в значних обсягах здійснює раніше судима особа, група осіб за попередньою змовою або чиновник з використанням службового становища, штраф зростає до 1,27-2,04 млн грн або застосовується позбавлення волі на термін 6-11 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна. Таке ж покарання пропонується і для контрабанди підакцизних товарів у великих розмірах, якими законопроєкт визначає товари на суму дорожче 454 тис. грн.

Також законом пропонується ввести кримінальну відповідальність за неправдиве декларування товарів.