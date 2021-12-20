Конфлікт між США і Китаєм збільшує ціни на золото

09:30 23 липень Київ, Україна

Вартість золота на золотовалютній біржі зробила значний стрибок. За даними на 23 липня 2020 року експерти відзначають ціну в 1870 доларів за тройську унцію. Причиною такої вартості стало збільшення проблем у відносинах між Китаєм і США.

Вранці ціна серпневого ф'ючерсу на золото на нью-йоркській біржі Comex росла на 0,31%, або на 5,85 долара - до 1870,95 долара за тройську унцію. Раніше ціна піднімалася до 1874,85 долара, обновивши вчорашній рекорд з 9 вересня 2011 року. Вересневий ф'ючерс на срібло дешевшав на 0,85% - до 22,948 долара за унцію. У середу ціна досягала 23,42 долара - рекорду з 10 вересня 2013 року.

Напруженість між США і Китаєм підтримує попит на золото, яке традиційно вважається надійним активом. Вашингтон зажадав від Пекіна закрити генконсульство КНР в Х'юстоні. У відповідь Китай розглядає можливість закриття консульства США в Ухані. Президент США Дональд Трамп не виключив, що американська влада зажадають від Китаю закрити якісь ще дипломатичні установи в США.

Інтерес до золота підтримують і ризики, пов'язані з коронавірусів. За даними університету Джонса Хопкінса, в світі зареєстровано вже більше 15 мільйонів випадків зараження COVID-19. Ризики другої хвилі пандемії, особливо на тлі несприятливої ситуації в США, підсилюють побоювання за перспективи світової економіки.

"Поширення вірусу і супутнє вплив на економічне зростання, посилення геополітичної напруженості спонукають інвесторів шукати надійніші активи, такі як золото", - прокоментував агентству Рейтер економіст National Australia Bank Джон Шарма.