Кому перерахують пенсії у червні?

16:24 26 травня Київ, Україна

У червні 2023 року частина пенсіонерів в Україні матимуть змогу отримати доплати до пенсій. Мінімальний розмір надбавки становитиме 100 гривень, максимальний – 1500 гривень.
 
Про це наголосила директорка департаменту Пенсійного фонду України Олена Охрименко. Вона розповіла, кого торкнуться зміни та чи чекати ще на додаткові перерахунки.

Кому перерахують пенсії у червні

У червні 2023 року українські пенсіонери отримуватимуть підвищені виплати, які почали їм перераховувати з 1 квітня. Це ті пенсіонери, які після призначення пенсії або попереднього перерахунку відпрацювали 24 місяці, або у кого від попереднього перерахунку чи призначення пенсії минуло не менше двох років Є також ті пенсіонери, які провели перерахунок два роки поспіль, пропрацювали кілька місяців і звільнилися, то їм також здійснять перерахунок, але врахують ті два-три місяці, які вони мають після останнього призначення чи перерахунку.

Щодо коефіцієнта, то розмір пенсії залежить від двох складових: страхового стажу та заробітної плати. Розмір підвищення пенсій після перерахунку кожного пенсіонера буде індивідуальним, це може бути і 100, і 1000, і 1200 гривень. Тобто все залежить від того, які показники людина мала, працюючи два останні роки на роботі. Крім того, враховується і заробітна плата, починаючи з 1 липня 2000 року.

Останній етап підвищення у 2023 році заплановано на 1 липня, додала Олена Охрименко.

Мінімальний та максимальний розмір пенсій
"У кожного пенсіонера свої доплати. Якщо людина має страховий стаж, наприклад, жінка - понад 30 років, а чоловік - понад 35 років, вони мають доплату за понаднормовий стаж. Надбавки до пенсій також мають інваліди війни, учасники бойових дій, пенсіонери, які мають особливі заслуги. Мінімальну пенсію сьогодні нараховують для тих, хто має низький стаж, тобто менше 20-25 років. Така пенсія становить один прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність – 2 093 гривні. Якщо ми говоримо про максимальний розмір пенсії, то вона становить 10 розмірів прожиткового мінімуму – 20 930 гривень", - сказала Охрименко.