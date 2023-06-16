16:24 26 травня Київ, Україна

У червні 2023 року частина пенсіонерів в Україні матимуть змогу отримати доплати до пенсій. Мінімальний розмір надбавки становитиме 100 гривень, максимальний – 1500 гривень.

Про це наголосила директорка департаменту Пенсійного фонду України Олена Охрименко. Вона розповіла, кого торкнуться зміни та чи чекати ще на додаткові перерахунки.



Кому перерахують пенсії у червні



У червні 2023 року українські пенсіонери отримуватимуть підвищені виплати, які почали їм перераховувати з 1 квітня. Це ті пенсіонери, які після призначення пенсії або попереднього перерахунку відпрацювали 24 місяці, або у кого від попереднього перерахунку чи призначення пенсії минуло не менше двох років Є також ті пенсіонери, які провели перерахунок два роки поспіль, пропрацювали кілька місяців і звільнилися, то їм також здійснять перерахунок, але врахують ті два-три місяці, які вони мають після останнього призначення чи перерахунку.



Щодо коефіцієнта, то розмір пенсії залежить від двох складових: страхового стажу та заробітної плати. Розмір підвищення пенсій після перерахунку кожного пенсіонера буде індивідуальним, це може бути і 100, і 1000, і 1200 гривень. Тобто все залежить від того, які показники людина мала, працюючи два останні роки на роботі. Крім того, враховується і заробітна плата, починаючи з 1 липня 2000 року.



Останній етап підвищення у 2023 році заплановано на 1 липня, додала Олена Охрименко.



Мінімальний та максимальний розмір пенсій