Кому з українців треба платити податок з матеріальної допомоги?

В Україні оголосили про одноразову матеріальну допомогу для підприємців і найнятих працівників. Однак аналітики відзначають, що при виплаті 8 000 гривень деяким українцям доведеться сплатити з цієї суми податок. Наші журналісти розбиралися в ситуації.

«Якщо цю матеріальну допомогу отримуватимуть наймані співробітники, то вони є фізичними особами. Відповідно, їхні доходи, а ця матеріальна допомога, швидше за все, буде віднесена до доходів, обкладається прибутковим податком, розмір якого на сьогодні становить 18%. Крім того, я можу припустити, що на цю суму може нараховуватися ще й військовий збір. Це залежить від того, по якому класифікатору пустять цю допомогу, тобто чи буде вважатися ця допомога безповоротною або це буде додатковий дохід. Я також не виключаю, що цю суму треба буде включити в рядок декларації про доходи за 2020 рік, якщо за цією сумою чиновники не приймуть окреме рішення по оподаткуванню щодо цієї суми для фізосіб», - сказав аналітик Олексій Кущ.

Кущ також зазначив, що якісь групи фізосіб-підприємців (ФОП) не будуть, швидше за все, платити податки з суми 8 тис. грн.