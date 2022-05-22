Компенсація за карантин - виплати стартують 21 грудня

Денис Шмигаль розповів про компенсації бізнесменам від держави. Відповідно до законопроєкту, виплати стартують сьогодні, 21 грудня. Згідно з постановою, 8 000 гривень отримають певні групи приватних підприємців.

Подати заявки для отримання виплати одноразової матеріальної допомоги громадянам і бізнесу можна до 31 грудня.

"До Пенсійного фонду вже передали кошти для 280 тисяч заявок. Сьогодні, згідно з постановою, перший день, коли ми починаємо виплати людям", - сказав Шмигаль.

Як зазначив віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, щодня надходить по 40-50 тисяч заявок від ФОПів.

"Уряд сподівається, що більшість підприємців отримає фінансову підтримку в зв'язку з майбутнім локдауном, запланованим на 8-24 січня 2021, ще до кінця 2020-го", - додали в ОП.

В Україні ввели три програми виплат бізнесу, постраждалому через карантин. Однією з програм є виплата 8 тисяч гривень найманим працівникам та ФОПам тих видів діяльності, які постраждали від карантину. Заявки необхідно подавати через портал "Дія" до 31 грудня.