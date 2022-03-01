Компанія-оператор "Північного потоку-2" оголосила про банкрутство

20:03 01 березень Київ, Україна

Швейцарская компания Nord Stream 2 AG, построившая газопровод «Северный поток — 2» из России в Германию, подала заявления о банкротстве, сообщает швейцарское телевидение.



Энергетический проект, вызывавший самые большией разногласия в Европе, стоимостью 11 миллиардов долларов был завершен в сентябре, но бездействовал в ожидании сертификации со стороны Германии и Европейского союза.

Напомним, Соединенные Штаты ввели санкции против Nord Stream 2 AG на прошлой неделе после того, как Россия признала "ЛДНР" на востоке Украины до своего вторжения в страну, что вызвало волну экономических санкций со стороны Запада.

Министр экономики Швейцарии Ги Пармелен заявил в понедельник в интервью швейцарскому радио RTS, что весь персонал Nord Stream, более 140 сотрудников, работавших на компанию в швейцарском городе Цуг, были уволены.