Комунальники та бізнес можуть заощаджувати до 70% на електроенергії без витрат

Аномальне зростання цін на енергоносії в Україні (електроенергії на 26,5%, природного газу на 47%) болісно вдарило по виробниках, малому та середньому бізнесу. Більшість підприємців були змушені згорнути програми модернізації, щоби перенаправити кошти на оплату комунальних рахунків. А ціна електрики та газу заклалася у собівартості продукції, що, по-перше, негативно вплинуло на її конкурентоспроможність, по-друге, стало ще й додатковим навантаженням на ослаблену платоспроможність внутрішнього ринку.
Ця тема стала основною у рамках чергового засідання українсько-литовської, литовсько-української ділових рад. Участь у них взяли понад 160 представників бізнесу, асоціацій, об'єднаних територіальних громад, посли України у Литві та Литви в Україні, голова Держенергоефективності Валерій Безус.
Суть концепції у тому, що енергоефективні заходи у будівлях бюджетних установ (шкіл, лікарень тощо), підприємств впроваджуються приватними інвесторами – енергосервісними компаніями (ЕСКО), а оплата їхніх послуг здійснюється виключно завдяки економії.
Отже, за нульових стартових інвестицій бюджетна установа або виробництво зменшує свої витрати, при цьому після завершення контракту з ЕСКО-компанією (зазвичай це 3-5 років) отримує все обладнання у власність і продовжує заробляти на економії видатків ще не менше 10 років. Залежно від проєкту та розміру виконаних робіт, така може становити від 30 до 70%.
Литва впроваджує цей механізм із 2014 року, Україна – з 2016. Розрізняються лише масштаби.
Як повідомив Валерій Безус, Держенергоефективність працює над ухваленням необхідних підзаконних актів, що гарантує приватним інвесторам максимальну захищеність їхніх капіталовкладень.
Українське законодавство вже добре захищає механізм ЕСКО. Як повідомив голова Української асоціації енергосервісних компаній Олексій Корчміт, в Україні за цей час запроваджено понад 550 проєктів, із них – жодного дефолтного.
За його даними, енергосервісний інструментарій в Україні впроваджують переважно представники малого та середнього бізнесу. При цьому 5 найуспішніших компаній покривають 70% ринку.
Наразі інструментом ЕСКО в Україні користуються не лише окремі підприємства, а й цілі міста.
Глава Української асоціації енергосервісних компаній розповів, що 8 вітчизняних міст за допомогою аудиторів проєктують заміну вуличного освітлення. Такий досвід раніше отримала Литва і вже показала цілком конкретні цифри бюджетної економії.
Зокрема, мерія Таурацького району Литви, де мешкає 40 тис. мешканців, за неповний 2021 рік заощадила 2,5 млн євро на ЕСКО-інструментарії – йдеться про вуличне освітлення, тепломодернізацію бюджетних установ тощо.
Діловий союз запропонував Держенергоефективності розробити програму адаптації досвіду литовських міст та районів щодо впровадження енергоефективних технологій, економії коштів та зниження СО2 викидів.
Учасники обговорили основні бар'єри масштабування проєктів ЕСКО. В Україні головна перешкода – дорогі кредити під 10-15%, що видаються у середньому на 3 роки.
Свою допомогу надасть і Литва. Укладено угоду між Союзом промисловців та підприємців та Конфедерацією промисловців Литви про співпрацю щодо підтримки діяльності ЕСКО-компаній.
Ця тема стала основною у рамках чергового засідання українсько-литовської, литовсько-української ділових рад. Участь у них взяли понад 160 представників бізнесу, асоціацій, об'єднаних територіальних громад, посли України у Литві та Литви в Україні, голова Держенергоефективності Валерій Безус.
Суть концепції у тому, що енергоефективні заходи у будівлях бюджетних установ (шкіл, лікарень тощо), підприємств впроваджуються приватними інвесторами – енергосервісними компаніями (ЕСКО), а оплата їхніх послуг здійснюється виключно завдяки економії.
Отже, за нульових стартових інвестицій бюджетна установа або виробництво зменшує свої витрати, при цьому після завершення контракту з ЕСКО-компанією (зазвичай це 3-5 років) отримує все обладнання у власність і продовжує заробляти на економії видатків ще не менше 10 років. Залежно від проєкту та розміру виконаних робіт, така може становити від 30 до 70%.
Литва впроваджує цей механізм із 2014 року, Україна – з 2016. Розрізняються лише масштаби.
Як повідомив Валерій Безус, Держенергоефективність працює над ухваленням необхідних підзаконних актів, що гарантує приватним інвесторам максимальну захищеність їхніх капіталовкладень.
Українське законодавство вже добре захищає механізм ЕСКО. Як повідомив голова Української асоціації енергосервісних компаній Олексій Корчміт, в Україні за цей час запроваджено понад 550 проєктів, із них – жодного дефолтного.
За його даними, енергосервісний інструментарій в Україні впроваджують переважно представники малого та середнього бізнесу. При цьому 5 найуспішніших компаній покривають 70% ринку.
Наразі інструментом ЕСКО в Україні користуються не лише окремі підприємства, а й цілі міста.
Глава Української асоціації енергосервісних компаній розповів, що 8 вітчизняних міст за допомогою аудиторів проєктують заміну вуличного освітлення. Такий досвід раніше отримала Литва і вже показала цілком конкретні цифри бюджетної економії.
Зокрема, мерія Таурацького району Литви, де мешкає 40 тис. мешканців, за неповний 2021 рік заощадила 2,5 млн євро на ЕСКО-інструментарії – йдеться про вуличне освітлення, тепломодернізацію бюджетних установ тощо.
Діловий союз запропонував Держенергоефективності розробити програму адаптації досвіду литовських міст та районів щодо впровадження енергоефективних технологій, економії коштів та зниження СО2 викидів.
Учасники обговорили основні бар'єри масштабування проєктів ЕСКО. В Україні головна перешкода – дорогі кредити під 10-15%, що видаються у середньому на 3 роки.
Свою допомогу надасть і Литва. Укладено угоду між Союзом промисловців та підприємців та Конфедерацією промисловців Литви про співпрацю щодо підтримки діяльності ЕСКО-компаній.
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