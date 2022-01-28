Комунальні послуги в Україні зросли на 26% за рік

Державна служба статистики розповіла про те, що українці переживають значне підвищення цін у всіх сферах життя. Зокрема, це стосується розцінок на комунальні послуги. Тільки за квітень вартість ЖКГ збільшилася на 0,4%. В цілому ж за рік українці відчули зростання цін на утримання житла на 26,5%.

За даними Держстату, тарифи на утримання і ремонт будинку виросли за рік на 5,6%, водопостачання - 11,5%, каналізацію - 18,7%, електрику - 36,6%, природний газ - 89,9%, гарячу воду і опалення - 14,8%.

З 1 травня в Україні змінюються ціни на газ для населення. В останні місяці діяла єдина ціна - 6,99 гривні за куб, але з травня постачальники оновили цінники. Цінник на електрику для населення залишається на рівні 1,68 гривні за кіловат.

Також повідомлялося, що Рада національної безпеки України планує розглянути питання, пов'язані з погіршенням економічної ситуації в Україні через підвищення тарифів на комунальні послуги.