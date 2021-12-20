Комунальна субсидія: від 131,8 грн до 472 грн

07:37 13 липень Київ, Україна

Субсидію на оплату житлово-комунальних послуг надали для 2 мільйонів 891 тисячі громадян України. При цьому середній рівень субвенції становить 267,78 гривень. У Міністерстві соціальної політики уточнили, що розмір допомоги в червні особливо не відрізняється від травневого показника - 267,78 гривень в червні і 269,83 гривень в травні. Максимальний рівень субсидій на оплату житлово-комунальних послуг був зафіксований в столиці України - 472 гривні, а мінімальний - у Закарпатській області - 131,8 гривень.

Нагадаємо, що в українському уряді заговорили про виплати житлових субсидій виключно готівкою. Про це свідчать положення програми діяльності уряду. Остаточний варіант програми ще не затвердили, зараз він знаходиться лише на розгляді парламенту.

Раніше повідомлялося, що до Верховної Ради України був зареєстрований законопроект, згідно з яким соціальні виплати, зокрема гранти і пенсії, будуть стягуватися з українців через суд. Державна допомога буде стягуватися з громадян, які приховують своє реальне фінансове становище і відмовляються повертати гроші в країну.