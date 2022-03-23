«Комуналка» для українців накручена - економіст

Українці переплачують за комунальні послуги - таке припущення виніс економіст Володимир Соболєв. На думку експерта, більшість послуг виставляються населенню за збільшеними розцінками. Подробиці висновків аналітика дізнавалися наші журналісти.
"У нас приблизно половина економіки в тіні. Тому, можливо, що корупційна складова в тарифі може доходити до половини. Але важливо не те, які вони за розміром, а що з ними відбувається. Тарифи - це всього лише інструмент", - пояснив він.
Жоден з місцевих олігархів ЖКГ не покарали, каже Соболєв.
"Років 20 тому в Болгарії був судовий процес, коли посадили керівника тепломереж Софії. Він робив те ж саме, що і наші. Схеми однакові. Місцева влада повинна погоджувати тарифи з регуляторним органом - спеціальною комісією по тарифах. Але цей державний орган замість контролю йде у них на поводу. Коли громадяни обурюються щодо тарифів, їм кажуть: такі ціни нам встановили в Києві. А там в свою чергу кивають на місцеву владу", - пояснив експерт.
Сьогодні частка комуналки в структурі доходів українців зашкалює.
"У розвинених країнах вона доходить до 20%, а іноді становить 30-40. Це виправдано - ти отримуєш якісний сервіс. Але тут важлива не тільки частка у витратах, але й рівень доходів. Наші політики часто посилаються на зарубіжний досвід: ось бачите, там теж багато платять за комуналку. Але при цьому мовчать, що в Європі на решту грошей можна жити добре. А в Україні - ні. Ти отримуєш 2000 гривень і половину віддаєш за комуналку. А потім доводиться відмовляти собі в найнеобхіднішому", - підсумував Володимир Соболєв.
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