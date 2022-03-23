«Комуналка» для українців накручена - економіст

Українці переплачують за комунальні послуги - таке припущення виніс економіст Володимир Соболєв. На думку експерта, більшість послуг виставляються населенню за збільшеними розцінками. Подробиці висновків аналітика дізнавалися наші журналісти.

"У нас приблизно половина економіки в тіні. Тому, можливо, що корупційна складова в тарифі може доходити до половини. Але важливо не те, які вони за розміром, а що з ними відбувається. Тарифи - це всього лише інструмент", - пояснив він.

Жоден з місцевих олігархів ЖКГ не покарали, каже Соболєв.

"Років 20 тому в Болгарії був судовий процес, коли посадили керівника тепломереж Софії. Він робив те ж саме, що і наші. Схеми однакові. Місцева влада повинна погоджувати тарифи з регуляторним органом - спеціальною комісією по тарифах. Але цей державний орган замість контролю йде у них на поводу. Коли громадяни обурюються щодо тарифів, їм кажуть: такі ціни нам встановили в Києві. А там в свою чергу кивають на місцеву владу", - пояснив експерт.

Сьогодні частка комуналки в структурі доходів українців зашкалює.