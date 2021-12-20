Комітет соцполітики пропонує ввести новий вид пенсій

Комітет з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів подав до Верховної Ради законопроєкт щодо впровадження в Україні нового виду пенсій. В основі проєкту - введення пенсій для тих українців, які нагороджені почесною грамотою ВР або грамотою Верховної Ради України.

"Народні депутати погодилися із запропонованою ініціативою про необхідність підняття статусу нагороди Верховної Ради, однак при цьому висловили різні думки з приводу того, якою має бути грошова виплата до нагороди: довічна або одноразова", - йдеться в повідомленні.

Члени комітету також висловилися про необхідність вироблення механізму позбавлення нагороди в разі наявності кримінальної справи. Зараз він відсутній.

"Комітет прийняв рішення рекомендувати Верховній Раді розглянути його на пленарному засіданні", - зазначено в повідомленні.

Нагадаємо, міністр соцполітики Марина Лазебна анонсувала зростання пенсій в Україні до 7 тисяч гривень. Для цього міністерство розробило спеціальну систему. За словами Лазебної, розроблена міністерством система передбачає, що дефіцит Пенсійного фонду не буде рости, і це дозволить збільшити розмір пенсій в 1,5-3 рази.