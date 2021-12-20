Комітет соцполітики пропонує ввести новий вид пенсій

Комітет з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів подав до Верховної Ради законопроєкт щодо впровадження в Україні нового виду пенсій. В основі проєкту - введення пенсій для тих українців, які нагороджені почесною грамотою ВР або грамотою Верховної Ради України.
Члени комітету також висловилися про необхідність вироблення механізму позбавлення нагороди в разі наявності кримінальної справи. Зараз він відсутній.
Нагадаємо, міністр соцполітики Марина Лазебна анонсувала зростання пенсій в Україні до 7 тисяч гривень. Для цього міністерство розробило спеціальну систему. За словами Лазебної, розроблена міністерством система передбачає, що дефіцит Пенсійного фонду не буде рости, і це дозволить збільшити розмір пенсій в 1,5-3 рази.
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