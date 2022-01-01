Комісія з азартних ігор видала ліцензій на 420 млн грн

Гральний бізнес в країні продовжує поповнювати державний бюджет. Комісія з азартних ігор і лотерей видала ще дві ліцензії на гральний бізнес загальною вартістю майже 100 млн гривень.

Так, компанія «Білліонаре казино компані» оплатила відповідний дозвіл за 72 мільйони гривень. Заклад розмістять в готелі «Інтерконтиненталь - Київ». Ще 23 мільйони 400 тисяч гривень заплатила за онлайн-казино компанія «Фавбет». Загалом, Комісія вже видала ліцензій майже на 420 млн гривень.

Їхні покупці мають право вести гральний бізнес протягом п'яти років. Нагадаємо, що закон про легалізацію грального бізнесу в Україні почав діяти 11 серпня 2020.

Комісія з регулювання азартних ігор і лотерей активно працює і видає ліцензії та дозволи готелям в Україні. Йдеться про розміщення казино на їхніх площах. У столиці 4 готелі вже мають такі дозволи, при цьому ще двом відмовили, оскільки приміщення не відповідало вимогам, прописаним в законодавстві.