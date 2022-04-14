Колумбія готова постачати країнам Заходу енергоносії замість російських

09:18 14 квітня Київ, Україна

Колумбія готова постачати енергоносії країнам Заходу, щоб частково замінити їхній імпорт з росії. Про це в інтерв'ю американській телекомпанії CNN заявив президент Колумбії Іван Дуке.

«Країни Північної Америки та Європи знають напевно, що більше вони не можуть покладатися на постачання енергоносіїв із росії. Чи може Колумбія зробити свій внесок у вирішення цієї проблеми? Відповідь - так», - сказав Дуке.

Дуке перерахував три сфери, в яких Богота готова збільшити виробництво: традиційний видобуток нафти та газу, вугілля та відновлювані джерела енергії, такі як чистий водень.

«Сьогодні Колумбія може негайно збільшити видобуток вугілля (…). Ми маємо один із найбільших запасів вугілля у світі, і ми не використовуємо його для виробництва енергії», — заявив Дуке.

Колумбія, яка володіє одними з найбільших запасів вугілля у світі, збільшить його постачання до Німеччини, заявив колумбійський лідер, який нещодавно провів переговори з канцлером ФРН Олафом Шольцем.



Крім того, відповідаючи на запитання журналіста про слова Байдена про геноцид в Україні, президент Колумбії підтримав думку американського президента: «Те, що відбувається в Україні, — це геноцид. І це безумство має припинитися», - сказав Дуке.