Колумбія готова постачати країнам Заходу енергоносії замість російських

Колумбія готова постачати енергоносії країнам Заходу, щоб частково замінити їхній імпорт з росії. Про це в інтерв'ю американській телекомпанії CNN заявив президент Колумбії Іван Дуке.
Дуке перерахував три сфери, в яких Богота готова збільшити виробництво: традиційний видобуток нафти та газу, вугілля та відновлювані джерела енергії, такі як чистий водень.
Колумбія, яка володіє одними з найбільших запасів вугілля у світі, збільшить його постачання до Німеччини, заявив колумбійський лідер, який нещодавно провів переговори з канцлером ФРН Олафом Шольцем.
Крім того, відповідаючи на запитання журналіста про слова Байдена про геноцид в Україні, президент Колумбії підтримав думку американського президента: «Те, що відбувається в Україні, — це геноцид. І це безумство має припинитися», - сказав Дуке.
Крім того, відповідаючи на запитання журналіста про слова Байдена про геноцид в Україні, президент Колумбії підтримав думку американського президента: «Те, що відбувається в Україні, — це геноцид. І це безумство має припинитися», - сказав Дуке.
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