Коломойський почав виробляти біткоїн замість сталі

У липні діяльність заводу була зупинена. Це пояснювалося зниженням попиту на продукцію в США. Однак, незважаючи на скорочення робочого штату і звільнення, багато працівників були впевнені, що до Нового року підприємство знову наростить потужності і почне запускати печі. Однак тепер працівники заводу розуміють, що підприємство закривають.

Замість заліза - біткоїни: американський завод з виробництва сплаву заліза і кремнію для чорної металургії CC Metals & Alloys (CCMA), що належить українському олігарху Ігорю Коломойському і його бізнес-партнеру Геннадію Боголюбову, тепер генерує криптовалюту.

"Більшість людей, звільнених в липні, навіть не шукали роботу, тому що припускали, що скоро повернуться на завод", - сказав один з робітників на умовах анонімності.

Слід зазначити, що зараз єдине, що виробляється на великих територіях CCMA - це операція з видобутку біткоїнів, кажуть співробітники. Завод буквально завалений комп'ютерами, які виробляють криптовалюту.

Нагадаємо, що біткоїн вже почав поступово замінювати долар як інструмент платежу і заощадження, оскільки останній втрачає свої позиції як світова резервна валюта. Таку думку висловив глобальний стратег американського фінансового конгломерату Morgan Stanley.

Раніше повідомлялося, що олігарху Ігорю Коломойському не вдалося оскаржити право Ощадбанку стягнути з Росії один мільярд 300 000 000 гривень. Верховний суд України повернув скаргу компанії «ІКБ-Інвест» на постанову Київського апеляційного суду. Постанова задовольнила заяву «Ощадбанку» і надала дозвіл на виконання рішення Міжнародного комерційного арбітражу.