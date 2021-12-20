Кількість грошових переклад серед населення зменшилася, - НБУ

13:36 10 липень Київ, Україна

За даними НБУ, обсяг приватних грошових переказів в Україну в травні скоротився на 20,7% в порівнянні з аналогічним періодом 2019 року. При цьому в порівнянні з квітнем 2020 цей показник зменшився на 2,5%, а в порівнянні з березнем - на 13%. Обсяг переказів за 5 місяців - 4, 54 млрд дол, що на 2,1% менше, ніж за січень-травень 2019 року.

"Переклади можуть здійснюватися як по офіційних каналах - через банки, міжнародні системи грошових переказів, поштові відділення, так і неофіційними - шляхом передачі готівки та інших матеріальних цінностей від одного домогосподарства іншому", - зауважує Нацбанк.

Нагадаємо, в кінці квітня НБУ погіршив прогноз грошових переказів трудових мігрантів в Україну в 2020 році з 12,7 млрд дол до 10, 1 млрд дол. Серед чинників для такого очікування Нацбанк називав зниження кількості мігрантів (-0,6 млрд дол), уповільнення економіки Польщі (-0, 5 млрд грн), уповільнення економік інших країн (-1, 5 млрд дол).

За оцінками НБУ, обсяг переказів з-за кордону в Україну в 2019 році склав 12 млрд дол, що на 7,8% більше, ніж в 2018 році. Всесвітній банк приводив оцінку, українські трудові мігранти в 2019 році надіслали на батьківщину близько 16 млрд дол. Це був найвищий показник серед країн Європи і Центральної Азії.