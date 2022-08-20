Коли в Україні планують ввести накопичувальну пенсійну систему

10:25 27 травня Київ, Україна

Уже з наступного року в Україні може змінитися пенсійна сістема.Деніс Шмигаль зробив заяву про те, що з влада планує введення накопичувальної пенсійної системи вже з 1 січня 2020 року. Уряд готує другий етап пенсійної реформи



Введення накопичувальної пенсії, за його словами, неминуче для України через демографічну ситуацію, оскільки сьогодні мало дітей і багато людей продуктивного віку. Вже через 15 років може вийти, що на одного працюючого припадатиме два пенсіонери.



Він також назвав накопичувальну систему єдиним шляхом для майбутніх пенсіонерів отримувати гідну пенсію, а для бізнесу - зберегти адекватну навантаження.



«Ми зараз готуємо законопроекти. Не хочу здатися занадто оптимістом, але станом на 1 січня 2021 це (накопичувальну пенсію, - ред.) Цілком реально ввести », - підкреслив Шмигаль.



Він уточнив, що по одному з варіантів на накопичувальні пенсії будуть йти 2% від нинішнього ЄСВ і 2% від податку на доходи фізичних осіб.



«Ці 4% дозволяють в сьогоднішніх цінах при виході на пенсію отримати 1 млн гривень», - зазначив Шмигаль.



Всього планується три варіанти - одноразова виплата всієї суми накопиченої пенсії, розстрочка виплат на 5-10 років або довічне утримання з фіксованою сумою.



Зараз в Україні діє солідарна державна пенсійна система, при якій працює покоління платить за тих, хто вже вийшов на пенсію.

При накопичувальній системі людина сама збирає собі не пенсію, поки працює, роблячи відрахування з заробітної плати. Дані кошти до виходу на пенсію також можуть інвестуватися і приносити дохід.



Раніше Шмигаль заявляв, що накопичувальна система дасть українцям можливість вести на рівних розмову з недобросовісним працедавцем. В умовах безробіття, ця заява виглядає популістським.



Законопроект про накопичувальну пенсії був поданий до Верховної Ради в грудні 2019 року, він пропонує встановити обов'язкові внески від роботодавців в розмірі 2% і внески від працівників - 1%.