Ключові правила оподаткування нерухомого майна в 2021 році

14:12 22 липня Київ, Україна

Цього року фізособи сплачують податок за 2020 рік, виходячи з розміру мінімальної зарплати, встановленої на 1 січня 2020 року.

Податок сплачується за кожен квадратний метр для квартир площею понад 60 кв. метрів і будинків понад 120 кв. метрів. А також для різних типів об'єктів житлової нерухомості в понад 180 кв. метрів.