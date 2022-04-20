Ключові правила оподаткування нерухомого майна в 2021 році

Цього року фізособи сплачують податок за 2020 рік, виходячи з розміру мінімальної зарплати, встановленої на 1 січня 2020 року.
Податок сплачується за кожен квадратний метр для квартир площею понад 60 кв. метрів і будинків понад 120 кв. метрів. А також для різних типів об'єктів житлової нерухомості в понад 180 кв. метрів.
Сплачують податок власники житлової та/або нежитлової нерухомості. При неповнолітніх дітях - власниках нерухомості податок платять батьки/опікуни.
Податок розраховується, виходячи з розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня 2020 року, - 4 723 грн. У кожному регіоні ставку встановлює місцева влада, але за законом вона не повинна перевищувати 1,5% від мінімальної зарплати. У 2021 році максимальна сума - 70,8 грн за квадратний метр.
Пільги по податку для фізичних осіб не застосовуються до:
- об'єкту/об'єктів оподаткування, якщо площа перевищує п'ятикратний розмір неоподаткованої площі: квартира перевищує 300 кв. метрів; житловий будинок перевищує 600 кв. метрів; площа різних типів об'єктів житлової нерухомості перевищує 900 кв. метрів;
- об'єкту/об'єктів оподаткування, які використовуються їхніми власниками з метою отримання доходів (здаються в оренду, лізинг, позику, використовуються у підприємницькій діяльності).
Отже, фізичні особи - підприємці, які вказали своє житло як податкову адресу і фактично здійснюють діяльність у власній квартирі/будинку, не мають права на пільги з податку на нерухомість. Аналогічно платити податок починаючи з першого квадратного метра повинні і особи, які здають житлову нерухомість в оренду (лізинг).
Якщо об'єкти нерухомості знаходяться у спільній власності кількох осіб:
- якщо об'єкти житлової та/або нежитлової нерухомості перебувають у спільній частковій власності кількох осіб, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частину;
- якщо об'єкти перебувають у спільній сумісній власності кількох осіб, але не розділені в натурі, платником податку є один з таких власників, визначений за їхньою згодою;
- якщо об'єкти перебувають у спільній сумісній власності кількох осіб і розділені між ними в натурі, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частину.
Нюанси з реєстрацією. Якщо громадянин отримував індивідуальний податковий номер за місцем першої реєстрації, наприклад, це було м. Миргород, а тепер переїхав жити в м. Полтава, то зверніть увагу на те, що податкова направить розрахунок власнику нерухомості за місцем першої реєстрації. Для того, щоб повідомити про зміну адреси реєстрації, треба безпосередньо звернутися в податкову.
За прострочення оплати податку передбачено штраф у розмірі 10% від суми боргу за прострочення до 30 днів, більше 30 днів - 20%.
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