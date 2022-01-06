Клименко пообіцяв підвищити зарплати поліцейським уже з кінця січня

17:02 06 січень Київ, Україна

З кінця січня поточного року частина правоохоронців отримуватиме підвищену зарплату, заявив глава Нацполіції Ігор Клименко.



Насамперед зарплати зростуть у патрульних, спецназівців та поліцейських, які несуть службу в зоні ООС. Кабмін, за словами Клименка, вже виділив необхідні кошти. Водночас підвищення оплати праці не стосується керівників Нацполіції, структурних та територіальних підрозділів.



Напередодні заяви голови Нацполіції частина правоохоронців зажадала відставки голови МВС Дениса Монастирського та розповіли, що минулого року не отримали 13 зарплат, як це відбувалося завжди.. За словами Клименка, сталося це через брак грошей у бюджеті.

“Протягом минулого року ми знайшли можливості покращити ситуацію з додатковими виплатами: поліцейські отримували матдопомогу на вирішення соціально-побутових питань, гроші надходили і на оздоровлення. І цю практику ми продовжуватимемо... Істотне підвищення зарплати всім працівникам поліції – надскладне питання. Однак, крок за кроком ми це отримаємо”, – запевнив глава Нацполіції.

Наприкінці минулого року на сайті інтернет-представництва президента України зареєстрували петицію щодо підвищення зарплати працівникам Нацполіції.. Звернення підтримали понад 26 тисяч людей із 25 тисяч необхідних.



Також у схваленому бюджеті на 2022 рік передбачили, що за підсумками першого кварталу року у разі, якщо надходження акцизного податку перевищуватимуть передбачений рівень, то уряд має ініціювати законодавчі зміни, щоб спрямувати додаткові кошти на зарплати правоохоронцям.



Про погані умови праці правоохоронців в Україні було відомо і раніше. Наприклад, дослідження, проведене у 2020 році спільно Харківською правозахисною групою та Харківським інститутом соціальних досліджень, свідчить, що поліцейські працюють понаднормово та отримують зарплати, яких не завжди вистачає для купівлі необхідних речей, а іноді й їжі.