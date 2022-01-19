Китайський юань стане резервною валютою світу

18:35 04 вересень Київ, Україна

За прогнозом аналітиків Morgan Stanley валюта Китаю - юань вже через 10 років посяде третє місце в списку резервних валют світу. Перші два місця, як і раніше, будуть займати долар США і євро.

Зростання інвестицій в китайську економіку називають причиною збільшення попиту на юань. Зараз на нього припадає лише 2 відсотки глобальних резервів в іноземній валюті. Однак до 2030 року частка юаня може вирости до 5-10 відсотків і обійти японську єну та британський фунт стерлінгів.

В останні роки світові центральні банки все частіше стали додавати в свої резерви юань. Так, якщо в 2018 році китайська валюта була на рахунках 60 відсотків світових регуляторів, то в 2019-му їхня кількість збільшилася до 70 відсотків.

Аналітики очікують, що до кінця 2021 року курс китайської валюти до американської зміцниться та досягне 6,6 юаня за долар. У п'ятницю, 4 вересня, курс китайської валюти знаходився на рівні 6,85 юаня за долар.