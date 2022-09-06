Китайські енергетичні гіганти почали продавати газ Європі

18:20 06 вересня Київ, Україна

Державні компанії China National Offshore Oil Corporation (CNOOC), Sinopec та PetroChina продають свої газові надлишки, які сформувалися внаслідок уповільнення китайської економіки на тлі локдаунів та побоювань глобальної рецесії.

Про це повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на трейдерів, знайомих із перебігом переговорів та конкретними угодами.

Агентство стверджує, що компанії перепродують газ австралійських та американських ЗПГ-проєктів; кілька партій було продано до Європи, яка зараз страждає від енергетичної кризи на тлі скорочення постачання газу з росії.



Надлишки на внутрішньому ринку скупчилися внаслідок суворих локдаунів, які призводили до зупинки цілих міст та підприємств. За оцінками агентства, внутрішнє споживання газу в 2022 році впало на 20%, що дозволило вивільнити ці потужності для перепродажу до третіх країн. Через скорочення постачання газу з росії до Європи світовий ринок газу перебуває під рекордним тиском. Зростання попиту європейських споживачів позначилося і на азіатських ринках, які не звикли конкурувати за ЗПГ із Європою, де ціни на газ досягли рекордних значень.



Зниження внутрішнього споживання з боку Китаю має трохи «розслабити» світові ринки та допомогти споживачам задовольнити попит за прийнятними цінами, зазначає агентство. При цьому китайські компанії, ймовірно, просто намагаються заробити на розігрітому газовому ринку та підвищеному попиті на ЗПГ, оскільки російська сторона стверджує, що збільшила надходження газу до Китаю до багатомісячних максимумів. Йдеться про постачання газу трубопроводом «Сила Сибіру». «Газпром» ніколи не розкривав ціну поставок, побоюючись критики, проте з урахуванням прихильності російської компанії до довгострокових контрактів ціна буде в рази нижчою від ринкових значень. Таким чином, Китай може просто замінювати дорогий ЗПГ із Австралії та США дешевим російським газом.