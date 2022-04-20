Китайська платіжна система UnionPay відмовилася співпрацювати зі Сбербанком

Американське інформаційне видання Bloomberg з посиланням на внутрішнього інформатора повідомило, що платіжний сервіс UnionPay не співпрацюватиме зі Сбербанком.
Спочатку передбачалося, що Сбербанк погодив випуск карток, які підтримуватимуть роботу китайського сервісу оплати UnionPay, проте китайська компанія відмовилася надавати Сбербанку доступ до свого сервісу через побоювання санкцій.
Очікується, що незабаром пресслужба китайської компанії UnionPay має намір публічно оголосити про заморожування програми співпраці зі Сбербанком.
Спочатку передбачалося, що Сбербанк погодив випуск карток, які підтримуватимуть роботу китайського сервісу оплати UnionPay, проте китайська компанія відмовилася надавати Сбербанку доступ до свого сервісу через побоювання санкцій.
Очікується, що незабаром пресслужба китайської компанії UnionPay має намір публічно оголосити про заморожування програми співпраці зі Сбербанком.
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