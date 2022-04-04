Китай вимагає нових знижок на російський газ

Розворот російського енергетичного експорту на схід в умовах санкцій та бойкоту найбільших західних покупців обертається грошовими втратами для видобувних компаній та державного бюджету.
Росія, яка вже качає в Китай найбільш дешевий трубопровідний газ, обговорює великі знижки ще й на партії зрідженого природного газу (ЗПГ), від якого відмовляються трейдери на ключових ринках.
Китайські держкомпанії, включаючи Sinopec and PetroChina, ведуть переговори про купівлю в РФ спотових партій російського зрідженого газу за умови, що їм буде надано глибокий дисконт до ринкових цін, повідомляє Bloomberg з посиланням на знайомі із ситуацією джерела.
За їхніми словами, російський газ продається зі знижкою понад 10% до котирувань на півночі Азії, які, у свою чергу, приблизно на 10% нижчі за спотові ціни в ЄС (на кінець березня — 30,3 долара за млн БТЕ проти 34,07 долара , За даними Platts).
Декілька партій, за словами джерел Bloomberg, вже надійшли китайським імпортерам, які прагнуть проводити угоди тихо, не привертаючи уваги ринку та використовуючи «компанії-прокладки», що приймають газ від російських постачальників.
Втім, навіть така схема створює проблеми через небажання банків відкривати акредитиви під російську сировину.. Як стверджують джерела Bloomberg, отримати банківські гарантії під російський ЗПГ можуть лише найбільші держкомпанії КНР, які вже мають схвалені кредитні лінії від банків.
Знижки на енергоносії для Китаю стають нормою для Москви, яка сподівається на допомогу Пекіна за умов західних санкцій, доведених до рівня економічної блокади.
Росія, яка вже качає в Китай найбільш дешевий трубопровідний газ, обговорює великі знижки ще й на партії зрідженого природного газу (ЗПГ), від якого відмовляються трейдери на ключових ринках.
Китайські держкомпанії, включаючи Sinopec and PetroChina, ведуть переговори про купівлю в РФ спотових партій російського зрідженого газу за умови, що їм буде надано глибокий дисконт до ринкових цін, повідомляє Bloomberg з посиланням на знайомі із ситуацією джерела.
За їхніми словами, російський газ продається зі знижкою понад 10% до котирувань на півночі Азії, які, у свою чергу, приблизно на 10% нижчі за спотові ціни в ЄС (на кінець березня — 30,3 долара за млн БТЕ проти 34,07 долара , За даними Platts).
Декілька партій, за словами джерел Bloomberg, вже надійшли китайським імпортерам, які прагнуть проводити угоди тихо, не привертаючи уваги ринку та використовуючи «компанії-прокладки», що приймають газ від російських постачальників.
Втім, навіть така схема створює проблеми через небажання банків відкривати акредитиви під російську сировину.. Як стверджують джерела Bloomberg, отримати банківські гарантії під російський ЗПГ можуть лише найбільші держкомпанії КНР, які вже мають схвалені кредитні лінії від банків.
Знижки на енергоносії для Китаю стають нормою для Москви, яка сподівається на допомогу Пекіна за умов західних санкцій, доведених до рівня економічної блокади.
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