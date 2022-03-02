Кирило Шевченко про головні загрози для української економіки

Разом з головним банкіром країни наші журналісти розбиралися в основних економічних проблемах країни. Серед них Кирило Шевченко називає: вірогідність неотримання траншу від МВФ і падіння ВВП.

Глава Національного банку України Кирило Шевченко вважає, що збільшення мінімальної зарплати прискорить інфляцію, але на зростання цін впливатимуть ще кілька чинників. Також керівник НБУ прокоментував ситуацію на валютному ринку і дав прогноз падіння ВВП.

Найбільша загроза для фінансової системи: 1) загострення пандемії, адже від цього буде залежати збереження адаптивного карантину або введення жорсткого локдауна. 2) потенційні судові рішення КСУ щодо законів про банки і систему гарантування вкладів фізосіб. «Це значний ризик з урахуванням того, що наша судова система може дивувати, а рішення за цими провадженнями можуть мати негативний вплив на роботу сектора».

Збільшення мінімальної зарплати трохи прискорить інфляцію, але цей вплив не буде критичним. Важливо враховувати й інші фактори - ціни на енергоносії, сировинну продукцію, очікування врожаю. Нацбанк в 2021 році очікує інфляцію на рівні 5%, а уряд - 7,3%. НБУ вважає, що економіка до кінця року впаде на 6%, а «рівень інфляції майже не змінився в річному вимірі».

НБУ може підвищити облікову ставку, якщо «економіка запрацює, відновився споживчий попит і у бізнесу є певні інфляційні очікування». Також регулятор може і знизити ставку, якщо «коронакриза буде робити істотний вплив на економіку і темпи економічного зростання відчутно знизяться». Ставка буде переглянута до кінця жовтня.

Проєкт держбюджету-2021 затверджується з МВФ, зокрема статті про доходи, розмір дефіциту і його фінансування. НБУ вважає, що дефіцит бюджету потрібно знизити до 2-3% ВВП, але «в нинішніх умовах, коли економіка страждає від кризи, це дуже важко». Регулятор незадоволений більше ніж 500 млрд гривень внутрішніх запозичень в бюджеті-2021. «Це колосальний обсяг, який може привести до ефекту витіснення і в результаті кредитування сповільниться, а процентні ставки - виростуть». Зараз Нацбанк дискутує питання з Мінфіном.