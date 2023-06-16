Київ виділяє додаткові 750 млн. гривень на ремонт укриттів

19:53 08 червня Київ, Україна

Згідно з результатами ревізії укриттів Києва з'ясувалося, що третина не придатна для використання, а більше сотні – закрита. У зв'язку з цим міська рада виділила додаткові 750 мільйонів гривень на ремонт укриттів.



Про це повідомила депутат Київради Ксенія Семенова.



До цього на капітальні ремонти укриттів 2023 року планували спрямувати 350 мільйонів гривень.



Районним адміністраціям виділили додатково 500 мільйонів гривень, ще 50 мільйонів було направлено Департаменту ЖКГ.. Крім того, 200 мільйонів гривень на ремонт укриття передадуть Департаменту охорони здоров'я.



Найбільше коштів виділили Солом'янському, Деснянському та Дніпровському районам – 65,5 мільйонів, 61,8 мільйонів та 60,3 мільйонів гривень.

відповідно.

Відтак загальна сума, виділена на ремонт укриттів у 2023 році, зросла до 1,1 мільярда гривень.