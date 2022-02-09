Київ: на Троєщині збудують школу за півмільярда гривень

На Троєщині хочуть збудувати школу за понад 500 мільйонів гривень. Відповідний тендер на Prozorro оголосила КП "Жилінвестбуд-УКБ".
Школа розміститься на вулиці Лисковській, що на території житлового масиву Вигурівщина-Троєщина. Будівля буде розрахована на 1440 учнів.
Школу збудують на ділянці 2,89 гектара. Очікувана вартість будівництва – понад півмільярда гривень, а саме 516 мільйонів 316 тисяч гривень.
Спочатку підрядник зведе фундамент, стіни та колони, покладе перекриття та покрівлю та утеплить фасади. Далі розпочнуться роботи всередині приміщення. Там хочуть зробити підвісні стелі, покласти кахель та лінолеум, пофарбувати та облицьовувати плиткою стіни, провести мережі зв'язку, встановити освітлення, систему пожежної та охоронної сигналізації та кондиціонери.
У навчальних класах планується поставити бактерицидні опромінювачі. На спортмайданчиках у дворі покладуть м'яке гумове покриття, а на стадіоні – штучну траву.
Тендерні пропозиції можна подавати до 9 березня 2022 року. Будівництво нової школи очікується завершити до 30 серпня 2023 року.
Школа розміститься на вулиці Лисковській, що на території житлового масиву Вигурівщина-Троєщина. Будівля буде розрахована на 1440 учнів.
Школу збудують на ділянці 2,89 гектара. Очікувана вартість будівництва – понад півмільярда гривень, а саме 516 мільйонів 316 тисяч гривень.
Спочатку підрядник зведе фундамент, стіни та колони, покладе перекриття та покрівлю та утеплить фасади. Далі розпочнуться роботи всередині приміщення. Там хочуть зробити підвісні стелі, покласти кахель та лінолеум, пофарбувати та облицьовувати плиткою стіни, провести мережі зв'язку, встановити освітлення, систему пожежної та охоронної сигналізації та кондиціонери.
У навчальних класах планується поставити бактерицидні опромінювачі. На спортмайданчиках у дворі покладуть м'яке гумове покриття, а на стадіоні – штучну траву.
Тендерні пропозиції можна подавати до 9 березня 2022 року. Будівництво нової школи очікується завершити до 30 серпня 2023 року.
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