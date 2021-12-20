Кожен українець повинен 2 тисячі доларів

10:11 31 липень Київ, Україна

Державний борг України зріс у кілька разів. Це ж стосується і гарантованого боргу країни. Суми обчислюються не тільки в доларі, але і в гривні.

Станом на початок липня сума боргу склала 2269,17 мільярда гривень і 85,01 мільярда доларів. По відношенню до ВВП борг склав близько 57 відсотків ВВП.

За минулий місяць в гривневому значенні борг виріс на 59,71 мільярда гривень (2,7 відсотка) - до 2 269,17 мільярда. У доларовому - до 85,01 мільярда доларів, тобто зростання склало 2,89 мільярда (3,5 відсотка).

Варто зазначити, що сума боргу зросла через те, що в червні українська держава отримало перший транш МВФ. Крім того, минулого місяця країна отримала 500 мільйонів євро від Євросоюзу.

Також відомо, що на внутрішньому ринку погашення перевищували позики.

Боргове навантаження для українців склала приблизно 57 відсотків від валового продукту, виробленого економікою за рік. Сума заборгованості для кожного українця на кінець місяця склала 54 305 гривень.