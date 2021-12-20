Кожен 5 українець не сплатив через кризу рахунок на газ

13:39 28 липень Київ, Україна

В Україні відзначений криза на ринку газу. Населення в зв'язку з кризою не може оплачувати рахунки за користуванням газу. Так, експерти підрахували, що неоплаченим залишається кожен 5 платіж. Згідно з даними розмір боргу перевищує 2 млрд. Грн.

"У першому півріччі поточного року клієнти залишили без оплати за розподіл газу один місяць. Точніше - 20% рахунків за розподіл газу в період з січня по липень залишилися неоплаченими. Тому оператори ГРМ не отримали гроші за роботу, яка була зроблена для доставки газу в будинку 12 млн. Клієнтів, які перебували на карантині ", - про це на Ukrainian Gas Open заявив Сергій Кібітлевський, фінансовий директор АТ" Вінницягаз ".

Криза платежів, пов'язаний з наслідками Covid-19 є проблемою для галузі і є причиною накопичення заборгованостей на ринку. Сума боргів населення за газ, послуги постачання тепла та доставку газу вже перевищує 70 млрд грн.

"Однак нинішня економічна ситуація не дозволяє збільшувати навантаження на споживача. Тому держава повинна прийняти кардинальне рішення і розглянути можливість списання заборгованості на ринку газу, яка сформувалася через те, що тарифи не покривають витрат постачальників комунальних послуг. Неприпустимо перекладати ці борги на споживачів ", - вважає Кібітлевський.

Компанія нагадує, що в середині липня у Верховній Раді зареєстрований законопроект щодо забезпечення фінансової стабільності на ринку природного газу. Ним передбачено механізм зі списання заборгованості по всьому ланцюжку доставки газу для населення і підприємств ТКЕ. Це дозволить провести фінансове оздоровлення і забезпечити економічну стабільність, як всіх підприємств галузі, так і державного Оператора ГТС.