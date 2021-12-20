Кожен 5 українець не сплатив через кризу рахунок на газ

13:39 28 липень Київ, Україна

В Україні відзначений криза на ринку газу. Населення в зв'язку з кризою не може оплачувати рахунки за користуванням газу. Так, експерти підрахували, що неоплаченим залишається кожен 5 платіж. Згідно з даними розмір боргу перевищує 2 млрд. Грн.

"У першому півріччі поточного року клієнти залишили без оплати за розподіл газу один місяць. Точніше - 20% рахунків за розподіл газу в період з січня по липень залишилися неоплаченими. Тому оператори ГРМ не отримали гроші за роботу, яка була зроблена для доставки газу в будинку 12 млн. Клієнтів, які перебували на карантині ", - про це на Ukrainian Gas Open заявив Сергій Кібітлевський, фінансовий директор АТ" Вінницягаз ".

Криза платежів, пов'язаний з наслідками Covid-19 є проблемою для галузі і є причиною накопичення заборгованостей на ринку. Сума боргів населення за газ, послуги постачання тепла та доставку газу вже перевищує 70 млрд грн.

 

Фото: Оплата за доставку газа не осуществлена в полной мере – население не платит

"Однак нинішня економічна ситуація не дозволяє збільшувати навантаження на споживача. Тому держава повинна прийняти кардинальне рішення і розглянути можливість списання заборгованості на ринку газу, яка сформувалася через те, що тарифи не покривають витрат постачальників комунальних послуг. Неприпустимо перекладати ці борги на споживачів ", - вважає Кібітлевський.

Фото: Оплата за доставку газа не осуществлена в полной мере – население не платит

Компанія нагадує, що в середині липня у Верховній Раді зареєстрований законопроект щодо забезпечення фінансової стабільності на ринку природного газу. Ним передбачено механізм зі списання заборгованості по всьому ланцюжку доставки газу для населення і підприємств ТКЕ. Це дозволить провести фінансове оздоровлення і забезпечити економічну стабільність, як всіх підприємств галузі, так і державного Оператора ГТС.