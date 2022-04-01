Казахстан ускладнив отримання Visa та Mastercard для росіян

09:18 01 квітня Київ, Україна





Про це повідомив казахстанський портал "Капітал".



Наголошується, що Нацбанк випустив нові рекомендації для комерційних банків. Вони стосуються саме видачі карток Visa та Mastercard жителям росії. Відповідний документ від регулятора з'явився 29 березня. У ньому уточнюється робота банків з нерезидентами.



Фінустанови нагадують про важливість проведення верифікації за правилами внутрішнього контролю. І лише після цього можна говорити про відкриття рахунку фізичній особі.



Так, банк має провести оцінку географічного ризику. Йдеться про те, що установі слід визначити, які наслідки може мати для них співпраця з громадянами країн, проти яких увесь світ запровадив санкції. Всі ці заходи, як кажуть у документі, дозволять уникнути репутаційних ризиків.



Крім того, якщо банки видають картки Visa та Mastercard нерезидентам країни, вони повинні зв'язатися з представниками міжнародних платіжних систем. Це необхідно зробити, щоб оцінити ймовірність "несприятливих ризиків у діяльності банків та їхньої мінімізації". Національний банк Казахстану вирішив ускладнити життя росіянам, які після відмови платіжних систем Visa Mastercard працювати з країною-агресором кинулися відкривати карти в сусідніх країнах.Про це повідомив казахстанський портал "Капітал".Наголошується, що Нацбанк випустив нові рекомендації для комерційних банків. Вони стосуються саме видачі карток Visa та Mastercard жителям росії. Відповідний документ від регулятора з'явився 29 березня. У ньому уточнюється робота банків з нерезидентами.Фінустанови нагадують про важливість проведення верифікації за правилами внутрішнього контролю. І лише після цього можна говорити про відкриття рахунку фізичній особі.Так, банк має провести оцінку географічного ризику. Йдеться про те, що установі слід визначити, які наслідки може мати для них співпраця з громадянами країн, проти яких увесь світ запровадив санкції. Всі ці заходи, як кажуть у документі, дозволять уникнути репутаційних ризиків.Крім того, якщо банки видають картки Visa та Mastercard нерезидентам країни, вони повинні зв'язатися з представниками міжнародних платіжних систем. Це необхідно зробити, щоб оцінити ймовірність "несприятливих ризиків у діяльності банків та їхньої мінімізації".

Зазначимо, що з 10 березня міжнародні платіжні системи Visa та Mastercard призупинили свою діяльність у росії. У результаті в рф перестали працювати картки іноземних банків, а картки російських банків перестали працювати поза рф.



Із запровадженням санкцій щодо низки російських банків міжнародні платіжні системи Mastercard та Visa обмежили обробку карткових операцій і в їхніх казахстанських «дочках».